У Зеленского снова заявляют об истощении российского запаса ракет

Запасы российских ракет в очередной раз подходят к концу.

Об этом в эфире видеоблога беглого российского либерала Марка Фейгина заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Арестович отвел полторы недели на ракетные удары со стороны РФ и посчитал, что в сентябре российская армия перейдет в оборону.

«Я думаю, что это неделю-полторы будет продолжаться, пока они не поймут, что это: а) не работает, б) очень дорого стоит. Посмотрим, у меня такое впечатление. Топить печку долларами – это дурная затея. Дело же не в деньгах, дело в наличии ракет. У тебя есть ракеты, ты их выстреливаешь. Что дальше? Полупроводники тебе обрезали и комплектующие тоже.

Ты понимаешь, что они ведут последнюю войну? Запасы у них есть и бить они будут дальше. Проблема в том, с чем они останутся после окончания войны. Это лишний раз показывает, с кем мы воюем, воюем мы с полными идиотами, потому что любой нормальный человек думает о том, что будет после войны, ибо целью войны является мир, лучше, чем до военный.

Если твоя армия в результате попытки достичь этого мира теряет полностью боеспособных, кто тебе этот мир будет обеспечивать и охранять, который ты якобы хочешь построить. На 11 сентября у них там референдум. А знаешь, почему на 11 сентября?.. Референдум невозможно проводить, когда ты наступаешь, потому что ты же должен взять новые территории. И там снова придется проводить референдум, потому что вы их захватили и как, насильно, получается, включили.

Поэтому моя гипотеза заключается в том, что они становятся в оборону к концу августа, по их же расчетам. И, причем, для того, чтобы подготовить спокойно референдум в обозначенных границах, успеть там навести административное деление, расписать округа и так далее, они должны недельки за три-четыре стать в оборону и прекратить наступать…

По их запасам, не по нашим расчетам, скорее всего, они к концу-середине августа должны становиться в оборону. Это к вопросу о количестве выстрелянных ракет и важно ли для них деньги и усилия», – заявил Арестович.