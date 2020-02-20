20.02.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Крым, Политика, Россия, Украина
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У Зеленского собрались провести крымские выборы на границе


Украина должна создать пункты для голосования крымчан на местных выборах на границе с полуостровом, чтобы страдающее по «незалежной» население могло избрать себе местную власть в изгнании.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявила депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Елена Мошенец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я понимаю, что не делать ничего мы не можем. Поскольку, если мы ничего не делаем, то мы признаем перед своим народом и показываем тем людям, которые имеют стремление вернуться в состав Украины, что мы им очень красиво сказали «До свидания», мы их вычеркнули, что они не являются частью Украины. Практически я понимаю, что это будет тяжело реализовать потому что это может вызвать определенные, скажем, не военные действия, но действия, которые приведут к определенным конфликтным ситуациям.

Наверное, наиболее приемлемой ситуацией я бы видела создание специальных точек, где можно принять участие в выборах где-то ближе к границе с Крымом или создать определенные условия, чтобы видеть, понимать, какие люди, которые хотели бы проголосовать, имели возможность это сделать. Но тут следующий вопрос – что с этим дальше делать? Поскольку, что бы мы там ни делали, мы понимаем, что имплементировать ту местную власть, которую мы теоретически можем избрать, на практике будет сложно. Пока что даже невозможно», – заявила Мошенец.

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