У Зеленского совсем ополоумели

24.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Россказни окружения президента Украины Зеленского о приверженности либертарианской идеологии на фоне внутриполитических поражений с первых дней правления нового президента выглядят как откровенная деградация.

Об этом об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил лидер движения «Суть времени», публицист Сергей Кургинян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В одном вопросе, касающемся войны и мира, Зеленский очень себя проявил: начинает формироваться новая военная элита, внутри которой есть люди, у которых руки в крови по Иловайску и по всему, что с этим связано. Так что мы видим, из кого начинает формироваться элита.

Второе, мы видим – это то, что Зеленский оглушительно получил в лоб с этой избирательной системой. Причём, было огромное совещание по этому поводу, сначала они вроде бы колебались, потом какая-то внутренняя пружина сработала, и он получил ту избирательную систему, которой боялся, и теперь лепечет, что всё равно и по мажоритарке будем стараться побеждать и так далее», – сказал Куригнян.

Тем не менее, по его мнению, это всё мелочи, по сравнению с «великим идеологическим событием».

«Наконец что-то стало ясно! Я теперь приветствую, я хочу, чтобы Зеленский взял 60 процентов с партией «Слуга народа», потому что наконец понятно, что это за партия! Это либертарианская партия! Это заявлено официальными лицами. У меня возникает вопрос, вы вообще понимаете, о чём идёт речь?» – удивляется эксперт.

«Весь XX век и начало XXI это было синонимом анархистов, то есть Махно. Потом она чуть-чуть исправилась, но теперь я вас спрашиваю: вы налоговую систему отменяете? Либертарианская партия требует отмены налогов вообще! Вы обязательное образование отменяете? Вы таможню отменяете, вы отменяете плату за транзит? Так мы теперь без денег ваших пропускать будем, вы ж не можете их собирать! Вы понимаете, что это ополоумение в чистом виде?» – добавил Кургинян.