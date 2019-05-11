У Зеленского такой же план по Донбассу, как был у Порошенко

11.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Заявил советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил, что у новой власти Украины такой же план по возвращению контроля над Донбассом, как и был у предшественника Петра Порошенко, – добиться при поддержке США перекрытия границы России и ЛДНР украинской армией или т.н. «миротворческим контингентом», против чего, как известно, выступала и Москва, и Донецк с Луганском.

Соответствующий план Апаршин озвучил в эфире «Громадського Телебачення», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Минский формат же сегодня не работает. Но сказать сегодня, что мы от него отказываемся, это будет некорректно по отношению к нашим партнёрам. Вы же слышали вчера заявление Курта Волкера? Курт Волкер вчера заявил уже позицию, близкую к нашей позиции, украинской. Российские войска должны уйти с территории Донбасса. Это наша позиция, оно совпадает. После этого граница с РФ должна быть перекрыта. Кем? Украинской армией либо миротворческими силами ООН – это может быть вариант. А далее Курт Волкер также сказал, дальше уже подготовительный механизм к возвращению туда украинского права, украинских законов, и выборы по украинским законам.

Я думаю, чтобы там обеспечить безопасность, без этого там ничего решено не будет. Пока граница не будет перекрыта, всё остальное может быть рассмотрено, но это не будет эффективно. Ну а дальше позиция следующая: всё-таки, мы должны реализовать ту процедуру, тот механизм, который уже предложен? Мы можем согласиться, даже самим более решительно предлагать, всё-таки, привлечение миротворческой миссии», – сказал советник Зеленского.

По его словам, большой проблемой станет вопрос амнистии.

«Но там есть вопрос, люди достаточно часто его задают: «А что будут делать с теми людьми, которые там на самом деле убивали украинских военнослужащих и даже гражданское население?». Вот это самый, на мой взгляд, сложный вопрос. Как технологически отделить тех людей, которые убивали и тех людей, которые где-то ошиблись. Вот это будет процесс не за один день», – резюмировал Иван Апаршин.