У Зеленского требуют от рослибералов финансировать неовласовцев

Анатолий Лапин.  
19.03.2024 15:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Либералы, Россия, Сюжет дня, Украина


Так называемая российская оппозиция, бежавшая из страны за рубеж, должна сосредоточиться на вооружении, экипировке и найме готовых воевать против России.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Василия Голованова заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так называемая российская оппозиция, бежавшая из страны за рубеж, должна сосредоточиться на вооружении, экипировке...

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«В это нужно инвестировать, нужно, чтобы подключалась российская диссидентская оппозиция, чтобы она меньше говорила об этом и чтобы больше делала конкретной логистики для поддержки этих, единственных возможных вариантов смены политической в Российской Федерации…

Нужно осознать, что только финансирование вооруженного восстания является возможностью найти какое-то решение для России и удержать контроль над Россией в будущем. То есть за счет вооруженного восстания можно будет перебрать на себя те или иные управленческие функции», – сказал советник главы Зе-офиса.

По его словам это единственный формат.

«Для этого нужно финансирование все направлять не на какие-то гуманитарные программы: «А давайте проедем поездом по Европе, расскажем, что Путин – негодяй». Ну, это очень круто, безусловно, можно еще на гитарах поиграть, «Самоцветов» спеть и так далее.

Но нет – надо все финансирование отправить на то, чтобы можно было закупить дополнительное оружие, проплатить контрактную работу российских граждан, которые готовы брать на себя соответственную работу, ну и, чтобы у них было достаточно ресурсов для проведения тех или иных операций», – заявил Подоляк.

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