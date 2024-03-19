У Зеленского требуют от рослибералов финансировать неовласовцев

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Так называемая российская оппозиция, бежавшая из страны за рубеж, должна сосредоточиться на вооружении, экипировке и найме готовых воевать против России.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Василия Голованова заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В это нужно инвестировать, нужно, чтобы подключалась российская диссидентская оппозиция, чтобы она меньше говорила об этом и чтобы больше делала конкретной логистики для поддержки этих, единственных возможных вариантов смены политической в Российской Федерации… Нужно осознать, что только финансирование вооруженного восстания является возможностью найти какое-то решение для России и удержать контроль над Россией в будущем. То есть за счет вооруженного восстания можно будет перебрать на себя те или иные управленческие функции», – сказал советник главы Зе-офиса.

По его словам это единственный формат.

«Для этого нужно финансирование все направлять не на какие-то гуманитарные программы: «А давайте проедем поездом по Европе, расскажем, что Путин – негодяй». Ну, это очень круто, безусловно, можно еще на гитарах поиграть, «Самоцветов» спеть и так далее. Но нет – надо все финансирование отправить на то, чтобы можно было закупить дополнительное оружие, проплатить контрактную работу российских граждан, которые готовы брать на себя соответственную работу, ну и, чтобы у них было достаточно ресурсов для проведения тех или иных операций», – заявил Подоляк.