У Зеленского требуют от России «слить» Донбасс к октябрю 2020 года, а Крым – чуть позже

02.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

На следующей встрече в «Нормандском формате» Киев рассчитывает добиться от России «слива» республик Донбасса, чтобы под дулами украинских карателей уже в конце октября провести «выборы» в Донецке и Луганске с участием украинских нацистских партий.

Это следует из интервью YouTube-каналу «Krym» помощника президента Украины по международной политике Андрей Ермак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Время летит быстро, месяц уже прошёл, через три месяца будет следующая встреча лидеров стран в Нормандском формате, очень надеюсь, что в Берлине.

Надеюсь, Украина придёт на эту встречу с новым пакетом договорённостей, и мы сделаем следующие шаги для того, чтобы местные выборы, по украинским законам, прошли по всей территории Украины в конце октября», – сказал он.

Также Андрей Ермак сообщил, что Киев пойдёт только на устраивающий его сценарий – с допуском к выборам в Донбассе украинских нацистских партий, захватом границы ЛДНР и т.п.

«А выборы ведь проходят по украинскому законодательству? Да. Так о чём мы говорим? По украинскому законодательству невозможно сегодня проводить выборы, если иностранные вооруженные формирования, незаконные, и граница не под контролем украинского правительства.

И к «формуле Штайнмайера» это не имеет никакого отношения. «Формула Штайнмайера» сегодня – это формула, по которой в день выборов закон об особом статусе входит в силу на временной основе. И только после того, как выборы произошли, их признала украинская избирательная комиссия.

Потом зафиксировала миссия ОБСЕ и сказала, что выборы соответствуют всем международным нормам. А есть Копенгагенская конвенция, где чётко прописано, что это за нормы. После этого этот закон (об особом статусе – прим. ред.) на постоянном основании вступает в действие. Всё, и больше ничего», – добавил Ермак.

Также помощник президента Украины пообещал, что Киев не забудет и о своём намерении вернуть под своё управление Крым.