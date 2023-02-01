У Зеленского требуют от СБУ репрессировать смутьяна Соскина, а заодно и Гордона с Шустером

Экономист и политолог Олег Соскин, во времена Виктора Ющенко агитировавший за НАТО, а ныне позволивший себе усомниться в успехах ВСУ на фронте вопреки официальной пропаганде, уже оперативно зачислен в агенты Кремля.

Такие обвинения опубликовала депутат Верховной рады Елизавета Богуцкая из партии Владимира Зеленского.

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Богуцкая не смогла скрыть возмущения по поводу слов Соскина об ответственности Зеленского за войну, а также упоминания им коррупционных скандалов и с главой офиса президента Андреем Ермаком, и с министром обороны Украины Алексеем Резинковым.

Богуцкая потребовала от СБУ немедленно заняться изучением заявлений политолога.

«Думаю, что Соскина тоже можно будет обменять на наших пленных, в количестве хотя бы 50-ти человек. Там, в России, он прекрасно впишется в команду Медведчука, будет щедро оплачен Сергеем Киреенко, героем России. Или тем, кто сейчас отвечает за информационные спецоперации по Украине. Глядишь, тоже станет героем Путина. Кстати, думаю, что вскоре он вполне может стать героем минутки ненависти Скабеевой. Или Соловьева. Гармонично будет с Марго Симоньян в диалоге смотреться», — написала депутатша.

Она предположила, что Соскин, выступающий в последнее время с критикой, может тайно работать на обменянного из застенков СБУ Виктора Медведчука, что накануне из Москвы анонсировал, будто собирает «украинскую» команду, чтобы и в России, и на Западе «услышали голос другой Украины».

«В следующий раз этого мерзавца не меняем. Только пожизненный срок. Или даже не надо ждать следующего раза. Просто кончить его там, в России», – рассвирепела Богуцкая.

Она потребовала от СБУ присмотреться и к бывшим телеведущим каналов Медведчука.

«Тех, которые с огромным финансовым удовольствием работали на каналах Медведчука, Мураева, Ахметова, изощренно оскорбляя президента Зеленского. Они тоже вдруг стали патриотами. Кроме Панченко, наверное, и ещё нескольких, не скрывающих свою позицию. Так вот. Эти журналисты-патриоты ждут отмашки от Медведчука, когда можно опять начинать мочить президента. Я не верю в их патриотизм. Не верю в то, что их глаза раскрылись, а мозги встряхнулись», – требует проверки на благонадежность Богуцкая.

В список врагов также попали телешарлатан Дмитрий Гордон и покинувший Украину пропагандист Савик Шустер, а также бежавшие из России заукраинские либералы.

«Мне противно смотреть их в телемарафоне. До тошноты отвратительно слушать Гордона, для которого ещё два года назад «Зеленский умер». Так же отвратительно слушать «аналитику» тех, кого Гордон привёл в информационное пространство Украины. В т.ч. Илларионова, который тоже года два назад говорил: «Зеленский – всё!». И, слава Богу, что нет Шустера с его шоу для обслуживающего персонала олигархов.. Вот все эти люди вызывают у меня чувство крайнего отвращения. Они – это не свобода слова. Они – это бомба замедленного действия. Это носители «русского мира», ждущие возможности опять и снова оскорблять Украину своими программами и ток-шоу. Они сейчас просто затаились. Их «патриотическая позиция» – ложь! Вся пророссийская (пропутинская) свора в Украине – зло. И Украина не раз в этом убеждалась. Не дай Бог допустить нам такую «свободу слова» вновь», – предупредила Богуцкая.