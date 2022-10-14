У Зеленского требуют расчленения России на несколько государств

Украина ставит свой целью в противостоянии с Россией ее развал.

Об этом в эфире телеканала 24 заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Подоляка, Украина будет стремиться к внутренней дестабилизации в РФ.

«Эти цели звучат следующим образом: денацификация России, демилитаризация России, денуклеаризация России и главное – децентрализация России. Я считаю, что не все регионы России должны жить под эгоистической властью Кремля, это первое.

Второе – все регионы должны посмотреть, как они получают доход, не отдают ли они слишком много Москве, потому что некоторые регионы выглядят крайне плохо, но оттуда забирают людей на войну, которую ведет Кремль, а не эти регионы. Поэтому децентрализация – очень важный аспект», – сказал чиновник.