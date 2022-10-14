У Зеленского требуют расчленения России на несколько государств

14.10.2022  13:38 (Мск), Москва
Максим Карпенко.  
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Дзен, Политика, Россия, Русофобия, Украина
Новости Украины

Украина ставит свой целью в противостоянии с Россией ее развал.

Об этом в эфире телеканала 24 заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина ставит свой целью в противостоянии с Россией ее развал. Об этом в эфире...

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По словам Подоляка, Украина будет стремиться к внутренней дестабилизации в РФ.

«Эти цели звучат следующим образом: денацификация России, демилитаризация России, денуклеаризация России и главное – децентрализация России. Я считаю, что не все регионы России должны жить под эгоистической властью Кремля, это первое.

Второе – все регионы должны посмотреть, как они получают доход, не отдают ли они слишком много Москве, потому что некоторые регионы выглядят крайне плохо, но оттуда забирают людей на войну, которую ведет Кремль, а не эти регионы. Поэтому децентрализация – очень важный аспект», – сказал чиновник.

«Мир абсолютно четко понимает, что Россия в таком виде существовать не имеет права. Потому что это будет постоянная попытка ту или иную войну разогнать в том или ином регионе. Мир понимает, что война должна закончиться справедливо, а справедливо – это значит, что военные преступники должны сидеть на скамье подсудимых», – заявил Подоляк.

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