У Зеленского требуют задавить штрафами работающие с Россией европейские компании

Пока Запад вводит очередные пакеты антироссийских санкций, европейские компании зарабатывают сверхприбыли на торговле с РФ. Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подоляк потребовал решить вопрос радикально и обязать эти компании платить в три раза больше того, что они заработали на торговле с Россией.

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«Это вообще нонсенс – то, что мы сегодня видим. То есть, мы получили 14-й пакет санкций, а параллельно с этим получили сверхприбыли десятков европейских компаний на российском рынке. Вы не считаете, что это шизофрения? Потому можно сказать много хороших слов о санкциях, давлении, ограничении России, о том, что она на глобальном рынке не зарабатывает, но это не так. Российская Федерация имеет возможность зарабатывать на глобальном рынке деньги, которые тратит на финансирование войны. Как только она будет иметь намного меньше денег и намного большую цену войны, экономически она не сможет ее вытягивать. Деньги – это ключевой фактор для любой войны, тем более что это война масштабная, длинная и так далее», – сказал чиновник.

«Поэтому, когда нам говорят про санкции, было бы желательно задавать один вопрос. Хорошо, супер, санкции персональные против каких-то неизвестных исполнителей шансона из Российской Федерации это сильно повлияет на финансирование войны, но можно ли запретить европейским компаниям, можно ли наложить на них штрафные санкции такого типа, чтобы все, что они зарабатывают, они в три раза больше отдавали в доход страны, в юрисдикции которой они находятся? Можно так сделать? Эти вопросы надо задавать. Потому что это нонсенс, не может быть такого, чтобы российские компании работали на европейском, а европейские – на российском рынке», – заявил Подоляк.