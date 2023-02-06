«У Зеленского три исхода, два из которых – летальные» – Казаков

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В конце концов, президента Владимира Зеленского либо эвакуируют из Украины, либо устранят свои же «западные партнёры», либо он попадёт в руки российского правосудия.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил советник первого главы ДНР, политтехнолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, ранее экс-премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что президент РФ Владимир Путин ещё в начале СВО обещал ему «не убивать» Зеленского:

«Я знал, что Зеленский под угрозой, в бункере… Я спросил: «Вы собираетесь убить Зеленского?» Путин ответил: «Я не буду убивать Зеленского». «Вы даете мне слово, что не убьете Зеленского?» Путин повторил, что не собирается это делать», – рассказал бывший премьер.

Комментируя инфоповод, Казаков допустил высокую вероятность того, что подобный разговор действительно имел место.

«Вопрос, который Беннет задавал Путину, это нормальный вопрос. Если вам кажется, что о таких вещах не разговаривают – нет, о таких вещах как раз и разговаривают. То есть Нафтали Беннет мог совершенно нормально спросить Путина, в том числе по поручению, по согласованию со своими западными партнёрами, включая США, Францию, Германию, о том, какая судьба ожидает Зеленского. Путин мог не ответить, это было бы тоже нормально. В версии Беннета Путин ответил и даже более того – дал слово. А для Путина слово, которое он даёт, очень дорогого стоит, поэтому он старается его не давать. Но если он это слово дал, то Зеленский может быть спокоен, в смысле уверен, что его ближайшее будущее – это три возможных варианта развития событий. Вариант первый, сильно вероятный, что его западные хозяева его эвакуируют из бывшей Украины, которой уже не будет, она будет Россией. Вариант второй, тоже вполне вероятный, что его хозяева ликвидируют его, но не мы. Например, его охрана, которая, на самом деле, конвой, британский спецназ. И третий вариант, менее вероятный, что он достанется нам. То ли его нам в мешочке передадут живого, то ли мы его за хвост чертячий поймаем, когда он будет по Киеву бегать», – предположил политтехнолог.

По его словам, в таком случае самые неутешительные для Зеленского последствия более чем вероятны.

«Но и в этом случае Путин тоже не обманул Беннета, потому что мы будем его судить, не будем сразу вешать. А дальше решение суда будет приведено в исполнение. Я очень надеюсь, что решением этого суда будет смертный приговор, и на время суда над нацистскими преступниками мы хотя бы временно откажемся от моратория на смертную казнь», – заключил Казаков.