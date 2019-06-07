У Зеленского трудоустроили бывшего соратника Гриценко

07.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Советник украинского президента Владимира Зеленского в оборонной сфере, экс-сотрудник Министерства обороны времен руководства ведомством Анатолия Гриценко Иван Апаршин возглавит департамент оборонной политики АП, передает корреспондент ПолиТнавигатора.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на владу» сообщил лидер партии «Гражданская позиция», бывший министр обороны Анатолий Гриценко.

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По его словам, Иван Апаршин уже работает в Администрации президента.

В ближайшее время должна будет утверждена структура АП, в которой Апаршин, предварительно, возглавит департамент оборонной политики.

«Он будет советовать непосредственно президенту те вещи, которые будут важны для страны», — сказал Гриценко.

Напомним, Апаршин убежденный сторонник курса на вступление Украины в НАТО. Кроме того, советник Зеленского по обороне считает, что проводить переговоры по Крыму и Донбассу с президентом РФ Владимиром Путиным — это заведомо проигрышный вариант, а потому Украине следует подключать к переговорам Великобританию и США.

Отметим, что согласно последним соцопросам, пропаганда предыдцщего режима насчет НАТо дала положительные пложы и сегодня более 63 % украинцев одобрили бы присоединение Украины к Альянсу. Вместе с тем, в самом НАТО пока что не готовы преддлагать Украине членство, поскольку страна не соответствует их стандартам по многим параметрам. В связи с этим Зеленский предлагает фактически заморозить тему НАТО под предлогом того, что одобрить вступление в Альянс должен всецураинский референдум.