15.07.2019, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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У Зеленского трясутся поджилки перед ультраправыми

Президент Украины Владимир Зеленский не использует свои полномочия для того, чтобы ограничить радикализм ультраправых, потому что боится их.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас он действует по принципу, откуда исходит наибольшая опасность. Вот он видит, что наибольшая опасность исходит от ультраправых и прошлой власти, и он прошлую власть отделяет от ультраправых, хотя она с ними заодно.

А ультраправых он просто боится. Боится и уступает их давлению. Вся логика его поведения обусловлена тем, что он не решается использовать свои возможности главнокомандующего, первого человека в стране, чтобы не допустить весь тот беспредел, который позволяют себе ультраправые на киевских улицах.

Если он получит реальную власть и пойдет по адекватному пути, пути строгому следования закону, и любые попытки запугать кого-то – будут жестко пресекаться силовыми структурами, тогда может быть мы узнаем кто такой президент.

А пока он себя ведет в точности как Порошенко, хотя осуждает его и готовится люстрировать», – заключил Погребинский.

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