У Зеленского угрожают мужчинам, не желающим возвращаться в страну
Украина должна ужесточить ответственность за попытки военнообязанных покинуть страну.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил член комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке, представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский, слава которого приводит журнал «Український тиждень».
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Он категорически против прозвучавших в последние месяцы предложений: от расширения статьи 23 закона о мобилизации, куда включат дополнительные исключения, до введения легальной платы за выезд мужчин.
Более того, Вениславский зарегистрировал два законопроекта. Одним из них предлагается ввести уголовную ответственность для тех, кто не вернулся из-за границы после объявления военного положения, вторым – заменить админнаказание за попытку покинуть страну уголовным.
«Лично я против разрешения на выезд за деньги и расширение перечня лиц. Надо жестче наказывать, если установлены случаи незаконного пересечения. Это сделать очень легко, и такая инициатива тоже есть, мы планируем ее реализовать.
Мы можем обратиться к государствам-соседям и их пограничным службам с просьбой предоставить перечень всех лиц мужского пола от 18 до 60 лет, которые с 24 февраля до сих пор пересекли границу в направлении ЕС. А дальше будем выяснять, кто и на каких основаниях», – угрожает Вениславский.
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