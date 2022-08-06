У Зеленского угрожают мужчинам, не желающим возвращаться в страну

06.08.2022  12:37 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
Просмотров: 1542
 
Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Общество, Политика, Украина
Новости Украины

Украина должна ужесточить ответственность за попытки военнообязанных покинуть страну.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил член комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке, представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский, слава которого приводит журнал «Український тиждень».

Украина должна ужесточить ответственность за попытки военнообязанных покинуть страну. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Он категорически против прозвучавших в последние месяцы предложений: от расширения статьи 23 закона о мобилизации, куда включат дополнительные исключения, до введения легальной платы за выезд мужчин.

Более того, Вениславский зарегистрировал два законопроекта. Одним из них предлагается ввести уголовную ответственность для тех, кто не вернулся из-за границы после объявления военного положения, вторым – заменить админнаказание за попытку покинуть страну уголовным.

«Лично я против разрешения на выезд за деньги и расширение перечня лиц. Надо жестче наказывать, если установлены случаи незаконного пересечения. Это сделать очень легко, и такая инициатива тоже есть, мы планируем ее реализовать.

Мы можем обратиться к государствам-соседям и их пограничным службам с просьбой предоставить перечень всех лиц мужского пола от 18 до 60 лет, которые с 24 февраля до сих пор пересекли границу в направлении ЕС. А дальше будем выяснять, кто и на каких основаниях», – угрожает Вениславский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть