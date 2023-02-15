У Зеленского угрожают ракетными ударами по России в годовщину СВО

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Украина будет бить по территории России всем оружием, которое у нее есть. В том числе, не исключены удары ракетами, о передаче которых ранее заявляли на Западе.

Об этом в интервью ТСН заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будем уничтожать, используя все оружие, которое у нас есть. В том числе ракеты определенной дальности – все, что находится на нашей территории. Я думаю, что это должно быть максимально эффективно, чтобы они поняли, что 24-е – это для них будет теперь постоянно день, когда мы как-то будем их наказывать. Физически, пока война идет, или юридически, постоянно», – заявил Подоляк в эфире ТСН.

Он подчеркнул, что ракеты, способные бить на большое расстояние уже могут быть на территории Украины.

«Я бы не очень сильно доверял публичным комментариям, когда будут ракеты. Поверьте мне, они будут максимально быстро. На мой взгляд, необходимо комментировать использование ракет после того, как вы уже увидите их в деле. Поверьте, они будут гораздо быстрее, чем себе представляет тот или иной эксперт, которые часто комментируют, или те или иные официальные заявления, которые мы слышим. Они нужны для того, чтобы обозначить сложность проблемы, но не обозначить эффективность решения проблемы. Потому что, все-таки, на мой взгляд, партнеры демонстрируют иногда чрезвычайный навык по решению тяжелых логистических задач».