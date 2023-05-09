У Зеленского угрожают русским терактами на территории РФ

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Киевское руководство будет проводить дальнейшие теракты на территории России для того, чтобы держать в страхе работников СМИ, военнослужащих, и прочих неугодных неонацистам групп населения.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил обслуживающий интересы офиса президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии сказали, что российские пропагандисты «должны ощущать ещё большую тревогу и незащищённость».

«Ощущение страха и неуверенности. Я бы даже сказал, у некоторых этих людей растерянность. И больше всего их раздражает то, что они на территории России, а не на фронте. В глубоком тылу», – сказал Фесенко.

Он подчеркнул, что также объектом массовых терактов могут стать все участники Специальной военной операции.

«Главный террорист – это путинская Россия, которая убивает мирных граждан России, а Прилепин – комбатант. И если ты убивал – тоже будешь объектом соответствующих действий. Потому что ты участвовал в боевых действиях, сделал много горя Украине и украинцам, так что получай, фашист, гранату», – добавил политолог.