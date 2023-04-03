У Зеленского угрожают завезти в Крым 50 тысяч полицаев

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В случае захвата Крыма, Украине нужно будет завезти на полуостров не менее 50-ти тысяч полицаев и сотрудников оккупационных администраций.

Об этом в эфире телеканала «Черноморская ТРК» заявила «представитель президента Украины в АРК» Тамила Ташева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ташевой, украинская администрация также запустит репрессивный маховик в отношении учителей и сотрудников различных служб полуострова, сотрудничавших с Россией.

«Когда мы начали смотреть, какое количество людей в публичных администрациях, то есть, фактически государственных служащих или управленцев высшего звена, кто назначается указом президента, в частности, сколько их будет нужно, или сколько правоохранителей, – это порядка 50-ти тысяч человек, которые нужны просто на базовом уровне, потому что нужно обеспечивать правопорядок. Если через неделю мы освобождаем, то это должны быть 50 тысяч человек, потому что только правоохранителей нам дали цифры около 13 или 15 тысяч, которые нужны. Это система МВД. Госпогранслужба, которым нужно будет, прокуратура, следователи, СБУ. Это все, то есть, представьте себе только правоохранительный блок огромный. Уже я не говорю о большом количестве учителей, которые, понятно, что не одномоментно будут отстранены – однозначно нет. Но директоров школ надо будет менять или завучей. То есть, кто управленческие решения принимал. Или гуманитарную сферу, которые курировали. На некоторое время их точно нужно будет отстранять», – разглагольствовала Ташева.