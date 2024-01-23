У Зеленского уже есть персона на замену Залужного – Джонсон

Константин Серпилин.  
23.01.2024 20:49
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский готовится заменить командующего ВСУ Валерия Залужного на более лояльного Кирилла Буданова.

Об этом в интервью американскому юристу Эндрю Наполитано заявил недавно вернувшийся из России экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский готовится заменить командующего ВСУ Валерия Залужного на более лояльного Кирилла...

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«Сообщения, которые приходят с Украины, указывают на то, что Зеленский пытается уволить Залужного, чтобы заменить его Будановым, который сейчас является главой разведки.

У Буданова была военная карьера, но никак не на должности командира, которую ему предлагают сейчас. Так что, на самом деле, его позвали, потому что он политически лояльный.

И если это произойдёт, это вызовет большой резонанс во всей украинской армии», – сказал Джонсон.

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