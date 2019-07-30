У Зеленского ведут переговоры со Всемирным банком – открывать ли рынок земли иностранцам

30.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский планирует до конца года провести реформу рынка земли, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом в интервью Bloomberg рассказал заместитель председателя Офиса президента и один из вероятных кандидатов на должномть главы Кабмина Алексей Гончарук.

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Так, по его словам, реформа сельскохозяйственных земель будет утверждена до конца года.

“В команде есть понимание, что, если это не будет сделано в этом году, это будет довольно сложно”, — сказал Гончарук.

По его словам, переговоры Офиса со Всемирным банком определят, открывать ли рынок земли иностранцам. По данням Bloomberg, самая либеральная модель может обеспечить увеличение валового внутреннего продукта Украины более чем на 3%в год, а самая консервативная — на 0,5%.

“Мы ищем наименее болезненную, но наиболее эффективную версию”, — сказал Гончарук.

Правительство также разблокирует продажу государственных активов.