У Зеленского вновь угрожают России «кнутом и пряником»

31.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина будет добиваться от Запада усиления санкций против России. Это следует из заявлений представителей команды нового президента страны Владимира Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, секретарь Совбеза Украины Александр Данилюк в эфире телеканала 1+1 пояснил, что Киеву необходимо продолжать переговоры в Нормандском формате, ведь к ним привязаны антироссийские санкции.

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«…Этот формат существует, и на него завязано очень много политических процессов, решений. В частности решений, касаемо санкций, от которых сейчас экономика России достаточно серьезно страдает. И это очень серьезный фактор в переговорах между Украиной и Россией», – заявил Данилюк.

«Эффективным методом» взаимодействия с РФ в эфире телеканала NewsOne назвал санкции и экс-глава предвыборного штаба Зеленского, руководитель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков:

«Для достижения государственных целей, в интересах этого государства может быть разный комплекс мер. Это как путем кнута, так путем и пряника. Я думаю, что использование различных подходов даст возможность реализовать те задачи, которые были поставлены Зеленским, и, если мы говорим про санкции, то это действительно эффективный метод взаимодействия с Российской Федерацией», – сказал Разумков.