31.05.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Колониальная демократия, Политика, Россия, Украина
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У Зеленского вновь угрожают России «кнутом и пряником»

Украина будет добиваться от Запада усиления санкций против России. Это следует из заявлений представителей команды нового президента страны Владимира Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, секретарь Совбеза Украины Александр Данилюк в эфире телеканала 1+1 пояснил, что Киеву необходимо продолжать переговоры в Нормандском формате, ведь к ним привязаны антироссийские санкции.

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«…Этот формат существует, и на него завязано очень много политических процессов, решений. В частности решений, касаемо санкций, от которых сейчас экономика России достаточно серьезно страдает. И это очень серьезный фактор в переговорах между Украиной и Россией», – заявил Данилюк.

«Эффективным методом» взаимодействия с РФ в эфире телеканала NewsOne назвал санкции и экс-глава предвыборного штаба Зеленского, руководитель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков:

«Для достижения государственных целей, в интересах этого государства может быть разный комплекс мер. Это как путем кнута, так путем и пряника. Я думаю, что использование различных подходов даст возможность реализовать те задачи, которые были поставлены Зеленским, и, если мы говорим про санкции, то это действительно эффективный метод взаимодействия с Российской Федерацией», – сказал Разумков.

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