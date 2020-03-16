У Зеленского всё готово, чтобы сорвать Минские переговоры и обвинить в этом Москву

16.03.2020, Киев, Игорь Петров

Украина ничего не делает и не собирается делать для выполнения договоренностей, достигнутых на последней встрече Нормандской четверки в Париже.

Однако Киев не хочет, чтобы его обвиняли в срыве переговоров, поэтому уже придумал предлоги для срыва новой встречи и выхода из Минского формата.

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Об этом в эфире телеканала «Первый козацкий» заявил политический аналитик Сергей Лозовский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На прошлой осенней сессии была назначена встреча. Чтобы она состоялась, была расписана программа действий, которую нужно было выполнить чтобы встретиться. Нами ничего не было сделано чтобы встретиться.

Нам говорили: «встречи ради встречи у нас не будет. Есть дела – давайте садиться». Один раз уже пошли навстречу, согласовали итоговый документ. А после встречи в декабре ничего не подписали: «Если я сейчас подпишу, то в следующий раз будет другой президент».

Встреча должна быть через месяц. Ничего не делается. Тогда, понимая что встреча не состоится делают так: «давай скажем, что если мы к осени не продвинемся, то мы выйдем из формата».

А как можно к осени продвинуться если встречи не будет?! То есть, мы четко понимаем: мы на встречу не едем, но всем говорим: «Если не состоится, то не по нашей вине. Мы же заранее говорили: мы выйдем из формата», – резюмировал аналитик.