У Зеленского выдвинули территориальные претензии к России

16.04.2019, Киев, Максим Карпенко

В случае своего избрания президентом Украины Владимир Зеленский не признает Крым частью России, как и независимость республик Донбасса

Об этом говорится в ответе штаба Зеленского на вопросы депутата Верховной Рады, экс-главы запрещенного в РФ Меджлиса Мустафы Джемилева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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У Зеленского заявили, что считают Крым «аннексированным», будут добиваться его «возвращения» и требовать от России компенсации.

«Крым, безусловно, является оккупированной территорией Украины. Как известно и признано во всем цивилизованном мире, эта оккупация происходила совершенно противозаконным и насильственным способом. Так называемый «референдум» не может считаться актом, свидетельствующим о свободном волеизъявлении жителей Автономной Республики Крым, ведь он проходил под дулами российских автоматов и без участия значительного количества граждан крымскотатарского, украинского, даже российского и другого этнического происхождения», – говорится в заявлении штаба.

Там также пообещали не признавать независимость ЛНР и ДНР.

«Разговоров о размене Крыма на мир на Донбассе быть не может ни при каких обстоятельствах. Так же, как не может быть предметом переговоров сепаратизация отдельных районов или регионов Украины. Более того, как мы неоднократно подчеркивали, если бы Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей остались в составе свободной и независимой Украины, они бы уже сейчас имели больше свобод и полномочий, чем когда-либо будут иметь во власти России», – заявили у Зеленского.