У Зеленского выразили солидарность с митингующими нациками

04.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Россия провела спецоперацию, первой выдав в эфир информацию о подписании Украиной формулы Штайнмайера на переговорах в Минске, чем и спровоцировала митинги против Владимира Зеленского, участники которых поступают правильно, что выражают озабоченность.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Богдан Яременко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Яременко похвалил протестующих и подчеркнул, что принимает их опасения.

«Сейчас россияне сделали утечку. Это спланированная утечка, это российская спецоперация для того, чтобы ослабить позиции президента Зеленского на будущих переговорах. Для того, чтобы заставить его оправдываться или забрать свои слова и тогда обвинить Украину в том, что она не хочет мира, или принудить раскрыть свою переговорную тактику. Потому и тяжело коммуницировать, что президент Зеленский понимает ответственность, которая лежит на нем, чтобы остановить кровопролитие, эту войну. Тяжело подбирать слова, тяжело находить объяснения.

И понимаю, я искренне рад, что люди выходят на улицы – слава Богу, их теперь не держат за забором Банковой, как было когда-то. Они теперь могут подойти и депутату возле Верховной Рады сказать.

Но подождите, на реальном страхе людей, а он есть – мы пять лет воюем и не знаем, как это закончится, мы видим, как раз за разом сливаются интересы Украины, я понимаю, что есть недоверие. Но на этих страхах играют нечестные политики, – заявил Яременко.