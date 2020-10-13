У Зеленского выступили против крымско-татарской автономии

13.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Автономный статус Крыма несет угрозу для украинской государственности, поэтому меджлисовцам пока не стоит рассчитывать на ее предоставление. При этом, власть должна каким-то образом обозначить национально-культурную привязку крымских татар к полуострову.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил депутат Верховной рады, член правящей фракции «Слуга народа» Виталий Безгин, родившийся и выросший в Крыму, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже, когда мы формировали административно-территориальное устройство Крыма, учитывали абсолютно позицию коренных народностей в том числе. Почему у меня неоднозначная позиция по поводу этого? Я за крымско-татарскую национальную территориальную привязку, потому что это коренной народ, которому нужно отдавать должное. Но я, как человек рожденный в Крыму, против автономии как таковой.

Я за то, чтобы у нас все области были равны. Потому это дискуссионный вопрос, мы с Меджлисом дискутировали по поводу автономии – несет она для Крыма риск или не несет. Я пока не имею однозначной позиции. Мне кажется, что несет. В том числе, автономный статус имел риски и последствия негативные в 14-м году. Возможно, нужно национально-культурную привязку, которая касается крымских татар, защищать другим способом. Потому у меня нет сформированногй позиции», – заявил Безгин.

Напомним, при прошлом президенте Украины Петре Порошенко власть активно заигрывала с представителями запрещенного в РФ Меджлиса, обещая предоставить им «национально-территориальную автономию» в Крыму, однако дальше слов дело не зашло. Нынешний глава государства Владимир Зеленский продолжил эту линию, но в менее активном формате.