У Зеленского выступили против русского государственного языка

31.05.2019, Киев, Максим Карпенко

На Украине должен оставаться один государственный язык – украинский, ассимиляция русскоязычного населения будет проводиться более изощренными методами, нежели при Петре Порошенко, скандальный языковой закон для этого будет смягчен.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-глава предвыборного штаба Владимира Зеленского, руководитель партии «Слуга народа», политтехнолог Дмитрий Разумков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский достаточно четко выступал по поводу этой ситуации во время избирательной кампании. Он говорил, что будет проведен анализ этого закона и, если где-то будут нарушаться конституционные права наших сограждан, естественно, президент, как гарант Конституции, будет на это реагировать.

Что касается его подхода к этой теме, естественно, единственным государственным языком в Украине является украинский язык, это никто не оспаривает. Президент как раз говорил, что нужно продвигать украинский язык, но это нужно делать другими методами.

Тут как раз не методом кнута, не выставлением инспекторов, штрафов и тому подобное, а методом пряника – создать условия, при которых использование украинского языка как в быту, так и в профессиональной деятельности, в медиа, например, сделать удобным и выгодным.

Например, в случае, если вы производите контент на украинском языке, у вас есть возможность налоговых льгот, к примеру, или льготных кредитов. Механизмов можно выработать миллион, было бы желание. Я думаю, что к этому вопросу мы еще вернемся», – заявил Разумков.