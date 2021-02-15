У Зеленского задвинули вакцинацию педагогов на осень – после начала учебного года

15.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Вакцинировать от Covid-19 сотрудников сферы образования после начала учебного года, мягко говоря, нелогично.

Об этом в ходе Согласительного совета заявил депутат Верховной рады Владимир Арешонков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы выражаем надежду, что большая кампания по вакцинации, которая начинается или должна начаться на этой неделе, будет успешна и продолжена, и будут соответствующие результаты. Мы знаем и о группах, которые должны в первую очередь вакцинироваться.

Среди них есть и работники образования, но почему-то, в соответствии с утвержденным графиком, вакцинация работников системы образования запланирована лишь на сентябрь-октябрь. Нам кажется, это не совсем логично», – заявил депутат.

«Мы обращаемся сейчас к правительству и предлагаем спланировать проведение вакцинации наших учителей, педагогов до начала учебного года, чтобы минимизировать риски заболевания COVID-19» – призвал Арешонков.