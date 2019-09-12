12.09.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Россия, Украина
Просмотров:

У Зеленского заигрались с «башнями Кремля» – Бессмертный

При президенте Украины Владимире Зеленском Киев пошел на переговоры с Москвой, не будучи к ним готовым.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил украинский дипломат, экс-представитель Украины в политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Роман Бессмертный.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он говорит, что не против диалога с президентом РФ, но подчеркивает, что к таким переговорам нужно готовиться.

«А сейчас в системе отношений между Зеленским и Путиным существует группа «решал», которая замыкается на тех, кто давно находится рядом с Путиным. Некоторые из окружения Зеленского слишком заигрались с «башнями Кремля». Каждая из этих «башен» представляет определенный институт власти. Одна из них, очевидно, ведет с окружением Зеленского собственную игру», – сказал дипломат.

«И очень обидно, что отношения между Киевом и Москвой, вместо институциональных, вышли на такой себе оперативный уровень, целью которых является только одно – дискредитировать Зеленского. Как только он вышел на диалог, не будучи к нему готовым и находясь в плену обещаний определенных игроков, он моментально стал заложником этой игры», – резюмировал Бессмертный.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», президент Зеленский отправил Бессмертного в отставку с должности представителя Украины на переговорах в Минске.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть