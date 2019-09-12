У Зеленского заигрались с «башнями Кремля» – Бессмертный

12.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

При президенте Украины Владимире Зеленском Киев пошел на переговоры с Москвой, не будучи к ним готовым.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил украинский дипломат, экс-представитель Украины в политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Роман Бессмертный.

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Он говорит, что не против диалога с президентом РФ, но подчеркивает, что к таким переговорам нужно готовиться.

«А сейчас в системе отношений между Зеленским и Путиным существует группа «решал», которая замыкается на тех, кто давно находится рядом с Путиным. Некоторые из окружения Зеленского слишком заигрались с «башнями Кремля». Каждая из этих «башен» представляет определенный институт власти. Одна из них, очевидно, ведет с окружением Зеленского собственную игру», – сказал дипломат.

«И очень обидно, что отношения между Киевом и Москвой, вместо институциональных, вышли на такой себе оперативный уровень, целью которых является только одно – дискредитировать Зеленского. Как только он вышел на диалог, не будучи к нему готовым и находясь в плену обещаний определенных игроков, он моментально стал заложником этой игры», – резюмировал Бессмертный.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», президент Зеленский отправил Бессмертного в отставку с должности представителя Украины на переговорах в Минске.