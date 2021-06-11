11.06.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, нацизм, Политика, Спорт, Украина
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У Зеленского запрещенную футбольную форму с нацистским лозунгом объявили джинсами

Новости УкраиныЗапрещенная УЕФА форма футбольной сборной Украины с нацистскими лозунгами «Слава Украине – героям слава»...

Запрещенная УЕФА форма футбольной сборной Украины с нацистскими лозунгами «Слава Украине – героям слава» достойна экранизации в Голливуде.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил депутат Верховной рады, член правящей фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они сами не знают, что сделали – они сделали нам большой подарок, они сделали, в том числе украинской ассоциации футбола большой подарок, сэкономили маркетинговый бюджет. В России есть много украинцев, которые сейчас гордятся этой историей. И может выйти даже такая вещь, что наши украинские флаги и наши лозунги, трезубец, могут стать символом, которого когда-то боялись в Советском Союзе, как джинсы.

Джинсы – символ свободы, кто их носил, тот выражал свое несогласие с коммунистической партией и так далее. И на самом деле много в мире экспертов ассоциируют Украину со словом свобода, потому что они увидели 14-й год, и с того времени основную ценность Украины называют словом свобода. Теперь желто-голубые цвета, трезубец и лозунг «Слава Украине – героям слава могут быть прообразом непокорности, который должен освещаться не только в украинских фильмах, но и в фильмах Голливуда», – заявил Камельчук.

 


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