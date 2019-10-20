У Зеленского заявили, что никаких ЛДНР не существует

20.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

В команде нового украинского президента Владимира Зеленского продолжают риторику Петра Порошенко и отрицают существование Донецкой и Луганской Народных Республик, называя из «незаконными вооруженными формированиями».

Об этом в эфире телеканала «ATR» заявила представитель правительства в парламенте Ирина Верещук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет никаких ЛДНР, есть незаконные вооруженные формирования и отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Нет такого легитимного названия, как ЛДНР.

Почему РФ до сих пор этого не знает, или я не знаю, к кому ещё адресовать такие вопросы, но даже в Минских соглашениях нет такого наименования.

То есть никакие условия не были изменены. А то, что Россия в который раз использует любую зацепку, лишь бы не поехать в «нормандский формат» и на равных не переговариваться с Украиной, Германией и Францией – это очевидно», – сказала представитель команды Зеленского.