У Зеленского заявили, что пяти лет президенту мало
Президент Украины Владимир Зеленский пойдет на второй срок на должности главы государства.
Такое предположение в интервью киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону озвучил первый замглавы офиса президента Украины Сергей Трофимов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам Трофимова, пятилетнего срока Зеленскому мало для того, чтобы реализовать свою политику.
«Мое личное мнение – я не думаю, что это будет пятилетний срок. Я все-таки считаю, что какое-то будет продолжение каденции. Почему так считаю? Потому что действительно мало пяти лет для политики, в которой можно что-то сделать. Это мое личное мнение, но я не могу решать за президента – идти ли ему, делать ли и так далее. Но в то же самое время, еще много времени для того, чтобы что-то делать, менять, делать какие-то выводы. Поэтому это будет исключительно его решение», – заявил Трофимов.
При этом сам Зеленский во время предвыборной кампании в прошлом году заявлял, что не планирует занимать должность президента больше одного срока.
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