У Зеленского заявили о готовности умирать за ценности Запада

Анатолий Лапин.  
03.02.2023 11:36
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Странам Запада нужно постоянно объяснять, что украинцы готовы умирать за их ценности.

Об этом в эфире телеканала 24 заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Странам Запада нужно постоянно объяснять, что украинцы готовы умирать за их ценности. Об этом...

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Все, что нужно Украине, по мнению Подоляка, западное оружие, которое якобы поможет сократить количество гибнущих на фронте украинских граждан.

«Нужно объяснять нашим партнерам день за днем, что не нужно бояться. Есть переломные исторические моменты, когда нужно – я понимаю, что до этого вам страшно было и сегодня страшно», – сказал чиновник.

«Но Украина говорит: «Мы примем решение, мы будем воевать – вы только рядом стойте, дайте оружие просто». Мы же об этом говорим им постоянно, мы же не говорим, что «вы должны зайти» и так далее. Но мы им объясняем, что чем медленнее вы даете оружие, тем больше людей, которые готовы за ваши ценности платить огромную цену, умирают. Вы это понимаете? Мы это им объясняем», – заявил Подоляк.

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