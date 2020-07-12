У Зеленского заявили о недействительности Минских соглашений

12.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

2015 год, когда Украина «под дулами пулеметов» подписала вторые «Минские соглашения», закончился, потому сегодня однозначно стоит вопрос о модернизации договоренностей.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил вице-премьер, министр по вопросам «реинтеграции оккупированных территорий» Алексей Резников передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что минская площадка как логистический центр может и дальше существовать как минимум для задач гуманитарного характера, это в первую очередь, технического характера, экономического характера, связанного с водоснабжением. Есть много вариантов, связывающих территории, которые сегодня размежёваны линией соприкосновения, но это остаются украинские территории, на них наши граждане Украины, часть которых на оккупированных территориях частично являются заложниками. Поэтому мы, конечно, будем держать эти ворота и вести переговоры», – заявил Резников.

«Что касается политических аспектов Минских соглашений, на мой взгляд, они постепенно дают понять, что они не выполняются. В 2014 году были другие условия, в сложной ситуации тогда была Украина, в сложной ситуации было политическое руководство Украины, Германии и Франции, которые помогали нам в этом моменте. Потому мы под дулом пулемётов, автоматов, Украина должна была подписать или заключить эти политические договорённости.

Но сегодня срок тех соглашений вышел, 2015 год закончился, потому сегодня однозначно стоит вопрос о модернизации Минских соглашений. Надо садиться и на уровне лидеров Нормандского формата давать этому откровенную и честную оценку и искать возможности модернизации этих договорённостей», – добавил украинский переговорщик.