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11.03.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Дзен, Украина
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У Зеленского зомбируют армию: Русский – язык оккупанта

Новости Украины

Министерство обороны Украины отрапортовало о проведении специального мероприятия «Украинский язык как фактор национальной безопасности».

«Говорить на украинском становится и престижно, и стильно. Новый контент качественной украинской музыки и фильмов популяризируют государственный язык. После оккупации Крыма и военной агрессии Российской Федерации на Донбассе русскоязычные украинцы часто начали отказываться употреблять русский как язык оккупанта. Украинский язык в общении стал признаком патриотизма», – проинструктировала собравшихся людей в форме член Национальной комиссии по стандартам государственного языка Людмила Кравченко.

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Ситуацию комментирует военнослужащий ДНР Игорь Немодрук – бывший житель Одессы, примкнувший к ополчению Донбасса.

«Главная цель государства Украина – максимально разорвать все связи с Россией. Связи, сложившиеся веками. На бытовом ли уровне, государственном ли, или эконмическом. И вопрос языка – один из сильнейших инструментов в этом разрыве.

Также не надо сбрасывать со счетов западенский менталитет, который по итогам Майдана довольно успешно был навязан остальной Украине. А менталитет этот состоит их гремучей смеси упёртости, русофобии и недалёкости. Для него борьба со всем русским – альфа и омега, этакая «священная корова», в жертву которой приносится всё – здравомыслие, рационализм, совесть, будущее своих потомков и инстинкт самосохранения.

Даже боеспособность собственной армии, ведь большинство украинских военных говорят и думают на русском и ломать их через колено, заставляя переходить на украинский, это не очень умная идея. Даже, скорее, очень неумная», – рассказал Немодрук «ПолитНавигатору».


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