У Зеленского зовут Порошенко на телемост

11.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского предложил провести дебаты с оппонентом в предвыборной гонке Петром Порошенко в форме телемоста. Нежелание приходить в студию подконтрольного Порошенко пропагандистского канала “Прямой” у Зеленского объясняется более открытой атмосферой на НСК “Олимпийский”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил глава штаба Владимира Зеленского Иван Баканов.

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“Если так все хотят с нами подебатировать, чтобы не сложилось впечатление, что мы избегаем дебатов, то мы предлагаем телемост: если Петр Алексеевич будет в студии на “Суспильном”, мы будем на НСК “Олимпийском” – пожалуйста, можно совместить картинки и подебатировать друг с другом”, – пояснил Баканов.

По его словам, штаб Зеленского, инициируя такой формат дебатов, полностью придерживается статьи 62 закона о выборах. Нежелание же приходить в студию “Суспильного” для проведения дебатов с кандидатом Петром Порошенко представитель штаба Зеленского объяснил более открытой атмосферой на НСК.

“По нашему мнению, на стадионе более открыта атмосфера”, – подчеркнул Баканов.

При этом он отметил, что закон предусматривает проведение дебатов “в комнате”, что является уже пережитком прошлого, а кандидатам в президенты следует быть “более открытыми и не бояться выходить на открытое пространство”.

Напомним, Порошенко испугался данного ранее Зеленскому согласия на дебаты 18 апреля на НСК Олимпийский и хочет перенести их на 14 апреля в телестудию.

Ранее черные политтехнологи Петра Порошенко опубликовали в соцсети Телеграм ролик, смонтированный из фрагментов агитационного выступления Зеленского. В роликеи черных пиарзиков Порошенко Зеленский попадает под поезд. “Креатив” пиарзиков Порошенко был негативно встречен украинцами в соцсетях. Пользователи пишут, что у действующего президента “пробили дно”.

