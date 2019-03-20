У Жириновского – раскол в Крыму, на выборах ЛДПР обещают провал

20.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Депутат крымского Госсовета Сергей Шувайников вышел из партии ЛДПР и обвинил главу республиканского отделения партии, депутата Госдумы РФ Павла Шперова в ненадлежащей работе.

Об этом Шувайников написал в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Шувайников заявил, что его обманули, обещав участие в выборах в Госдуму, а также исключили возможность участвовать в жизни республиканского отделения партии.

«К сожалению, кроме самого Владимира Жириновского в партии за русскую идею и права русских, бороться некому. А ведь именно ради русской идеи весной 2014 года я вступил в ряды ЛДПР, хотя имел возможность вступить в «Единую Россию» и отстаивать в ее рядах свои политические взгляды.

Последние три года местное руководство ЛДПР отстранило меня от партии, пообещали в 2016 году поучаствовать в выборах в Госдуму РФ, но обманули, перестали приглашать на знаковые мероприятия, год назад попытались исключить из партии, решением Координационного Совета КРО ЛДПР даже исключили, но что-то не склеилось в Москве», – написал депутат.

Шувайников также рассказал, что местное руководство партии не захотело поддерживать его идею награждения главы ЛДПР Владимира Жириновского медалью «За защиту Республики Крым»: «Никто из руководства крымской организации, зная, что эта награда инициирована мной, не предложил передать ее партийному лидеру. Я понял, что никому из крымского окружения Владимира Жириновского эта награда не нужна. Как и я не нужен партии. Поэтому, 15 марта, во время визита в крымский парламент делегации Госдумы России, лично передал эту награду Жириновскому, выполнил свой моральный долг».

Шувайников также пишет, что крымская организация ЛДПР фактически не ведет работы: «В Крымском отделении ЛДПР остается немало толковых и порядочных людей, но с нынешним руководством и кураторством со стороны г-на Шперова, все их политические планы скорее всего будут обречены на провал. Думаю, что осенью они вспомнят мои слова. Лично я пока побуду беспартийным, у меня есть общественная организация «Конгресс русских общин Крыма», займемся русской правозащитной работой. Тем более что в российском Крыму она практически не заметна».

Шувайников также заявил, что во время недавнего митинга возле парламента Крыма Жириновский «не нашел пяти минут, чтобы подойти к своим сторонникам и членам ЛДПР, чтобы сказать пару добрых слов».

«За пять лет российского Крыма я не увидел, чтобы хоть кто-то в ЛДПР поднял проблемы русских людей Крыма. То, ради чего я пришел в партию в 2014 году. Один Жириновский с его авторитетом партии не сделает», – еще раз подчеркнул депутат.