У жителей Украины заканчиваются деньги «на покушать» – экономист

26.03.2020, Киев, Игорь Петров

Из-за введения чрезвычайной ситуации и продления карантина экономика Украины оказалась в тяжелой ситуации – людям неоткуда взять деньги на жизнь.

Об этом в эфире телеканала НАШ заявил Денис Долинский, эксперт по инвестициям, экономист, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация в экономике очень катастрофическая сегодня, и она будет еще усугубляется. В течение двух недель я ожидаю очень сильное падение во всех наших отраслях. И это связано с отсутствием полностью каких-либо экономических мер.

Золотовалютные резервы Украины на сегодняшний день – порядка 25 миллиардов. Часть из этих резервов вложены в ценные бумаги, которые сегодня очень сильно упали.

Давайте возьмем структуру наших долгов – мы должны будем суммарно выплатить порядка 17 миллиардов долларов. Сюда входят все долги, которые государство должно выплатить.

К концу года ожидается падение экономики, если не будет никаких правильных решений экономических, более чем 30 процентов. Страна на сегодняшний день де факто неплатежеспособна. Если мы в ближайшее время договоримся все-таки с МВФ и возьмем эти 10 миллиардов, они, я так предполагаю, пойдут на проедание», – сказал эксперт.

По его словам, есть законодательные инициативы по снижению цены на медицинские препараты, но на практике они не работают.

«Никто не выступил с такой инициативой, чтобы на средства защиты убрать налоги. Сегодня аптеки не могут официально нормально продавать сегодня эти товары, они даже не могут их у частников купить, потому что на сегодняшний день там нужно очень много разрешительной документации», – сказал Долинский.

Также он добавил, что бизнес вынужден платить высокие проценты по кредитам.

«Нужно кардинально снизить учетную ставку НБУ. Сегодня она очень высокая, все страны мира сегодня ее снижает, на сегодняшний день она должна быть на уровне 3-5 процентов. Это позволит коммерческим банкам в ближайшие дни рефинансировать украинский бизнес который сегодня еще платят высокие очень процентные ставки по старым ставкам», – отметил экономист.

«Очень большая проблема в том, что нет никаких льгот для людей. У меня есть сотрудники, у них есть там деньги на сегодня, на завтра на покушать, а на послезавтра уже нет. То есть через две недели у людей простых все деньги заканчиваются. Взять их негде, бизнес не работает», – резюмировал Долинский.