У змагаров начали отжимать недвижимость

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В Белоруссии продали дачу оппозиционерки Нины Багинской. Недвижимость в Пуховичском районе примерно в 60 километрах от Минска ушла с молотка за 727 белорусских рублей, что в валютном эквиваленте составляет около 280 долларов.

Начальная цена была установлена и вовсе на уровне в 693 рубля. Дача не ахти какая – 4,5 сотки земли в садовом товариществе «Физтех» со стоящем на ней сараем, но и цена смешная. Несмотря на то, что семья, Багинской призывала не участвовать в аукционе, утверждая, что при новой власти сделку признают незаконной, желающих поторговаться за практически халявный клочок земли нашлось целых 4 человека.

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Багинская – легенда белорусского змагарства и занимает в белорусской политической жизни примерно то же место, что и баба Параска в украинской. Вот только, если Параска отжигала недолго, то Багинская змагарит аж с 1988 года.

75-летнюю пенсионерку можно видеть с БЧБ-флагом или самодельным плакатом практически на любом оппозиционном мероприятии. Если таковых долго не проводится, то она, соскучившись, отправляется гулять с флагами и плакатами в одиночку. Дошло до того, что в октябре 2020 года Лукашенко лично распорядился не забирать с улиц безумную старуху.

«Потому, что декорации исчезнут», – пояснил он.

Забирать ее перестали, но всех, кто рядом, исправно паковали в автозаки.

За время змагарства Багинская накопила безумное количество штрафов за участие в несанкционированных акциях, которые принципиально никогда не платила. Проданная сегодня дача компенсировала лишь ничтожную их часть. Вероятно, вместе с пеней суммы насчитанного хватило бы и на квартиру, но Лукашенко, как я уже писал, жалеет старуху.

О других змагарах этого не скажешь, поэтому хибара престарелой змагарки – лишь первая ласточка. В оппозиционных кругах никто не сомневается, что вслед за ней с молотка потоком пойдут куда более жирные объекты недвижимости.

Уже сейчас арестована квартира в пригороде Минска, городе Фаниполь, принадлежащая автору телеграм-канала с личными данными силовиков и чиновников Сергея Навоши. Сам он успел убежать за границу, а квартира, вероятно, скоро получит нового хозяина. Арестована также и квартира Павла Латушко, оформленная на дочь.

Самые знаменитые кандидаты на скорое раскулачивание – Сергей Тихановский и его подельники. Недавно шестерых фигурантов по «делу Тихановского обязали выплатить дополнительные 22 миллиона рублей (9 миллионов долларов) сотрудникам МВД за дополнительное время на службе во время послевыборных протестов 2020 года.

Все фигуранты получили двухзначные сроки и выйдут на свободу еще очень не скоро, а известная супруга Тихановского вряд ли расщедрится на такую сумму за разгоны и посадки собственных сторонников. Единственный способ эти средства взыскать – имущество фигурантов. И, если уж дача Багинской привлекла так много внимания, сложно представить, какой ажиотаж вызовут торги по далеко не бедному дому четы Тихановских в Гомеле.

Но и это – только начало. В июле белорусский Уголовно-процессуальный кодекс был дополнен институтом специального производства. Он позволяет проводить суды заочно, в отсутствие обвиняемого. Список статей, по которым оно применяется, почти целиком состоит из «экстремистских». Еще одним важным условием специального производства является отказ иностранного государства выдать обвиняемого, который там находится.

Глава Следственного комитета Дмитрий Гора и не скрывает, что основная цель нововведения – конфискация имущества. Да и сам Лукашенко еще в январском послании говорил, что «имущество предателей, даже переписанное на дочерей, сестер, мужей, любовников, котов и рыбок, будет конфисковано и обращено в доход государства».

Пока институт специального производства еще не заработал. Но не приходится сомневаться, что, как только это случится, будет включен настоящий судебный конвейер, потоком штампующий решения о конфискации имущества беглых оппозиционеров.