Убаюкивает Россию или говорит правду? Разведчик из США назвал поражение Украины неизбежным

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В США смирились, что победа России в конфликте вокруг Украины неизбежна.

Об этом в эфире канала «PolitWera» заявил бывший разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что будет делать Америка, когда Россия победит? Мы все знаем, что это произойдёт», – спросила ведущая.

«Необходимо понимать, что в США уже смирились с тем фактом, что Россия выиграет. И, в конечном итоге, всё зависит от России, каким образом она выйдет из этого – то ли огромным питбулем, всех пугающим агрессором, или резонным государством, которое хочет провести ревизию и переформатирование всей системы безопасности в Европе», – сказал американец.

Скотт Риттер подчеркнул, что сейчас во многом от действий России зависит, примет ли её Европа.

«В любом случае, США придётся играть от России. Если она становится монстром, то США будет гораздо легче выстроить НАТО по-новой. Потому что на данном этапе США стараются сохранить НАТО, стоимость этого всего настолько огромна, что это практически невозможно делать. Особенно если Россия выходит как резонный победитель, то США будет очень трудно удержать Европу. Ну, а если выходит махающей кулаками, то США будет легче предотвратить расползание Европы. Но, в любом случае, США будут здесь ведомыми, и играть от России. Потому что уже смирились. Понятно, что победа за Россией», – сказал американец.

По его данным, у стран НАТО уже не хватает оружия для снабжения войны на Украине.

«Был Байден в Польше, говорил: «Мы с вами до конца», но это ерунда, ничего не значащие слова. Потому что Тихоокеанское командование говорит: «Мы не будем посылать. У нас самих не хватает, если воевать с Китаем». Там уже оружия недостаточно, начинают истощаться запасы, которые предназначены, собственно, для Вооружённых сил США», – ответил Риттер.

По его словам, Киеву не следует рассчитывать на большие объемы поставок.

«Допустим, я американский командующий, и хочу воевать с Россией в Европе. Я хочу иметь все запасы вооружения и боеприпасов, которые только есть, потому что в противном случае меня уничтожат. Но уже сейчас нет никакой возможности осуществить это. Потому что есть два основных момента в украинском вопросе. Потому сейчас и начинают на них давить. Сказано было чётко: «Нам дать вам больше нечего. Потому либо сейчас мир на ужасных условиях, или безоговорочная капитуляция через какое-то время. Потому что мы снабжать вас позволить себе больше не можем, это уже начинает истощать наши стратегические запасы», – утверждает американец.