Убедили украинцев, что Россия – враг, – бурят Ехануров хвалится «достижениями» последних лет

07.12.2021  16:56 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

За последние годы удалось убедить население Украины в том, что Россия является врагом.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров, к слову, выходец из Бурятии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За последние годы удалось убедить население Украины в том, что Россия является врагом. Об...

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«Мы поняли, что живем в другой стране. Уже много есть местностей, где люди надеются только на себя, в первую очередь, а потом на государство. Вот, восток, там «государство нам обязано», а вот уже центр Украины – Киевская область, Черкасская – уже все больше людей (полагающихся на себя).

Во-вторых, там много таких вещей, мы все время это исследуем, – самый главный вопрос, который мы уже решили – это то, что Россия является врагом. Это порядка 20% украинцев поняли, что их дети могут погибнуть на фронте. И когда жестко ставить вопрос в нескольких аспектах, с нюансами, украинцы это поняли.

То есть, Путин, его историческая заслуга в том, что он резко помог создать украинскую политическую нацию», – заявил Ехануров.

Напомним, что с 2014 года альтернативная точка зрения на отношения с Россией запрещена подконтрольными Западу украинскими властями. Неугодных журналистов убивают, арестовывают или изгоняют из страны. Под предлогом распространения «российских нарративов» власти Украины закрывают оппозиционные телеканалы.

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