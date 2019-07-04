Убегая из Молдавии, Плахотнюк продал квартиру всего за 130 тысяч евро

04.07.2019, Москва, Елена Острякова

Бывший «хозяин Молдовы» олигарх Влад Плахотнюк продал свою квартиру в центре Кишинева экс-спикеру Андриану Канду за 2,6 млн леев (около €130 тыс.).

Об этом сообщает NewsMaker, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Сделка состоялась 21 июня, когда Плахотнюк уже бежал из Молдавии. Площадь квартиры составляет 234 кв. м. Также олигарх продал своему товарищу нежилое помещение по тому же адресу площадью 134,6 кв. м.

Хотя пиарщики олигарха любили подчеркнуть, что он живет в самом обыкновенном доме, на самом деле Плахотнюк скупил в нем половину квартир.

10 квартир и 10 нежилых помещений записаны на мать, жену и братьев и сестер Плахотнюка.

В фильме, расхваливающем олигарха и снятом в 2016 году, были показано, что в «обыкновенной» квартире есть огромный спортзал, гардеробная, винотека, гостиная с зимним садом и отделанный дубом кабинет.

Впрочем, все это действительно скромненько для человека, бесконтрольно владевшего целой европейской страной. По информации молдавских СМИ Плахотнюк отрывался после нищенского проживания в Кишиневе на шикарной вилле в Швейцарии. Есть у олигарха и другая недвижимость за рубежом, где сейчас находится и он сам, и его семья.

2 июля Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества 26 июня арестовало несколько объектов недвижимости, зарегистрированных на компанию Finpar Invest, подконтрольную Плахотнюку. Некоторые молдавские политики полагают, что новая власть в силах наложить арест и на зарубежные активы олигарха.