«Убей серба!» – у киевских ультрас появилась новая кричалка

21.05.2019, Киев, Владимир Гладков

В Киеве во время футбольного матча вся украинская трибуна начала скакать и скандировать «Убей серба!», чтобы поддержать гостей – болельщиков из Хорватии.

Соответствующую видеозапись на своей странице в Facebook опубликовал глава общества русско-сербско-черногорской дружбы «Славянский мост» Любомир Радинович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Перед началом матча украинские болельщики «Динамо Киев» поприветствовали хорватов из Загреба, однако лидер фанатов украинского «Динамо» через рупор призвал болельщиков к насилию и ненависти словами: «Убей серба!».

«Довожу до вашего сведения, что к нам приехали друзья из Хорватии, болельщики клуба «Динамо» из Загреба, чтобы поддержать нас в противоборстве с этими шлю**ми, которые очень близкие друзья с сербами, с москалями, с этими пи*да-братьями. Очень прошу вас поддержать меня, повторяя за мной: «Убей серба!» («Убиј Србина!»)», – призвал радикал.

«За короткий период времени вся украинская трибуна в один голос начала скандировать лозунг, призывающий к насилию против сербов, чтобы угодить своим единомышленникам – хорватским болельщикам из Загреба, часть из которых, к большому сожалению, имеет нацистскую направленность», – рассказал Любомир Радинович.