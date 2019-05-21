21.05.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Киев, Общество, Спорт, Украина
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«Убей серба!» – у киевских ультрас появилась новая кричалка

В Киеве во время футбольного матча вся украинская трибуна начала скакать и скандировать «Убей серба!», чтобы поддержать гостей – болельщиков из Хорватии.

Соответствующую видеозапись на своей странице в Facebook опубликовал глава общества русско-сербско-черногорской дружбы «Славянский мост» Любомир Радинович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Перед началом матча украинские болельщики «Динамо Киев» поприветствовали хорватов из Загреба, однако лидер фанатов украинского «Динамо» через рупор призвал болельщиков к насилию и ненависти словами: «Убей серба!».

«Довожу до вашего сведения, что к нам приехали друзья из Хорватии, болельщики клуба «Динамо» из Загреба, чтобы поддержать нас в противоборстве с этими шлю**ми, которые очень близкие друзья с сербами, с москалями, с этими пи*да-братьями. Очень прошу вас поддержать меня, повторяя за мной: «Убей серба!» («Убиј Србина!»)», – призвал радикал.

«За короткий период времени вся украинская трибуна в один голос начала скандировать лозунг, призывающий к насилию против сербов, чтобы угодить своим единомышленникам – хорватским болельщикам из Загреба, часть из которых, к большому сожалению, имеет нацистскую направленность», – рассказал Любомир Радинович.

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