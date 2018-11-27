Уберите детей от экранов – полная запись переговоров в Керченском проливе

27.11.2018, Киев, Михаил Рябов

Блогер Анатолий Шарий опубликовал полную запись переговоров между российскими пограничниками и моряками ВМС Украины, которые пытались без согласования с РФ пройти через Керченский пролив.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В начале записи россияне несколько раз уговаривают украинцев вернуться в нейтральные воды и там дожидаться открытия прохода под аркой Крымского моста.

Представитель российской стороны напоминает, что ранее ВМС Украины уже проходили по проливу, сейчас движение для военных временно перекрыто, нужно дождаться политического решения руководства двух стран.

Украинцы доводы россиян игнорируют, отвечают по-украински, подчеркивают, что, согласно договору, Керченский пролив имеют право беспрепятственно проходить военные двух стран.

Вскоре общение принимает иной оборот.

По рации экипажам катеров ВМСУ сообщают, что отныне они являются нарушителями границы России.

Когда украинцы заявляют о намерении начать движение обратно в Одессу, россияне заявляют, что катера ВМСУ, как нарушители границы, должны остановиться и подчиниться указаниям властей РФ.

Украинцы требования игнорируют. В какой-то момент в эфире начинает звучать нецензурная лексика.

Украинцы несколько раз получают приказ остановиться.

В ответ на украинском языке они объявляют, что «не применяют вооруженной агрессии», «двигаются на выход из Керченского канала» и повторяют тезис о праве общего пользования акваторией.

«Ваши действия нарушают устав ООН и нормы международного морского права!» – в какой-то момент ВМСУ переходят на русский язык и начинают беспрерывно повторять в эфир: «Выхожу из Керченской протоки, збройной агрессии нэмаю».

«Да заткните его уже кто-нибудь. Завали е***ло, курва!» – звучит в ответ в эфире.

«Зброю не застовываю! Двигаюсь из Керченской протоки в Черное море» – продолжают вещать украинцы.

«Немедленно застопорите ход, иначе по вам будет применено оружие», – предупреждают пограничники.

«Всем судам, всем судам, рухаюсь на выход из Керченской протоки», – игнорируя предупреждения, вещают украинцы.

«Вы не подчиняетесь законным требованиям пограничного корабля. Застопорите ход, иначе будет применено оружие», – вновь звучит предостережение.

Далее запись прерывается – очевидно, что в этот момент начинается операция по остановке отряда ВМСУ.