Уберите детей от экранов: Пранкеры голосом Порошенко материли главу Минобороны

02.09.2018, Киев, Михаил Рябов

Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли министра обороны Украины Степана Полторака, позвонив тому от лица Петра Порошенко и нецензурно отчитав за террористический акт в Донецке, где погиб глава ДНР Александр Захаренко.

Пранкеры использовали куски из старых записей Порошенко, где тот применяет нецензурную лексику.

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Министерство обороны Украины опубликовало заявление, где утверждало, что «розыгрыш не удался», однако в представленной газетой «Комсомольская правда» расшифровке разговора очевидно, что Полторак был растерян агрессивным тоном Порошенко.

«Провокация не удалась, да так, что он 11 минут общался с нами. Но, я так понимаю, ему не терпится – когда запись уже выйдет. Отвечаю – теперь скоро все сумеют насладиться его тупизной», – прокомментировал опровержение Полторака один из авторов розыгрыша Алексей «Лексус» Столяров.

Пранкер:

– Ситуация просто неконтролируемая. Вам не нравится – пишите заявление и идите на …Ты не знал, что в Донецк едут люди?! Они что, охренели что ли, …?

Полторак:

– Я первый раз об этом слышу.

Пранкер:

– А мне до жопы, откуда они пришли. Понял? Ты отвечаешь лично. Выведи войска, начинать войну нельзя. Атаковать нельзя. Понял?!

Полторак:

– Да, понял.

Пранкер:

– Мне интересно, кто ездил в Донецк. Бестолково, безумно, …

Полторак:

– Я не знаю, кто ездил в Донецк, кто там что делал.

Пранкер:

– Ты лично отвечаешь. Ситуация просто неконтролируемая.

Полторак:

– Что нужно сделать?

Пранкер:

– Начинать войну нельзя. Атаковать нельзя.

Полторак:

– Никто не будет атаковать. Никто не атакует.

Пранкер:

– Не нравится – пишете заявление и идите на …

Полторак:

– Я не понимаю, о чем вы говорите. Я готов написать заявление в любое время.

Пранкер:

– Пан министр, это уже адьютант президента. У вас разговор на повышенных тонах…

Полторак:

– Я не понимаю, о чем вообще речь идет.

Пранкер:

– Он только что встречался со спецпредставителем Куртом Волкером и, видимо, что-то связано на этой почве.

Полторак:

– Никакого отношения я к Донецку не имею. Из того, что я знаю, я не знаю про эту информацию.

Пранкер:

– Когда прилетим, он хочет с вами встретиться.

Полторак:

– Ради Бога. Я никогда не слышал, чтобы он (Порошенко. – Ред.) так разговаривал.

Пранкер:

– Я тоже в шоке, честно говоря. Можем только гадать, о чем шел их разговор (с Волкером. – Ред.). Видимо, американцы попросили принять решение относительно вашей персоны.

Полторак:

– Хорошо.

Пранкер:

– Президент опять просит связать с вами.

Полторак:

– Товарищ президент, я вас слушаю.

Пранкер:

– Может, ты жопу оторвешь и поедешь в Донецк, а не в Винницу?

Полторак:

– Я не знаю, о чем вы говорите.

Пранкер:

– Идите на …!