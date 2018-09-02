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Уберите детей от экранов: Пранкеры голосом Порошенко материли главу Минобороны
Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли министра обороны Украины Степана Полторака, позвонив тому от лица Петра Порошенко и нецензурно отчитав за террористический акт в Донецке, где погиб глава ДНР Александр Захаренко.
Пранкеры использовали куски из старых записей Порошенко, где тот применяет нецензурную лексику.
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Министерство обороны Украины опубликовало заявление, где утверждало, что «розыгрыш не удался», однако в представленной газетой «Комсомольская правда» расшифровке разговора очевидно, что Полторак был растерян агрессивным тоном Порошенко.
«Провокация не удалась, да так, что он 11 минут общался с нами. Но, я так понимаю, ему не терпится – когда запись уже выйдет. Отвечаю – теперь скоро все сумеют насладиться его тупизной», – прокомментировал опровержение Полторака один из авторов розыгрыша Алексей «Лексус» Столяров.
Пранкер:
– Ситуация просто неконтролируемая. Вам не нравится – пишите заявление и идите на …Ты не знал, что в Донецк едут люди?! Они что, охренели что ли, …?
Полторак:
– Я первый раз об этом слышу.
Пранкер:
– А мне до жопы, откуда они пришли. Понял? Ты отвечаешь лично. Выведи войска, начинать войну нельзя. Атаковать нельзя. Понял?!
Полторак:
– Да, понял.
Пранкер:
– Мне интересно, кто ездил в Донецк. Бестолково, безумно, …
Полторак:
– Я не знаю, кто ездил в Донецк, кто там что делал.
Пранкер:
– Ты лично отвечаешь. Ситуация просто неконтролируемая.
Полторак:
– Что нужно сделать?
Пранкер:
– Начинать войну нельзя. Атаковать нельзя.
Полторак:
– Никто не будет атаковать. Никто не атакует.
Пранкер:
– Не нравится – пишете заявление и идите на …
Полторак:
– Я не понимаю, о чем вы говорите. Я готов написать заявление в любое время.
Пранкер:
– Пан министр, это уже адьютант президента. У вас разговор на повышенных тонах…
Полторак:
– Я не понимаю, о чем вообще речь идет.
Пранкер:
– Он только что встречался со спецпредставителем Куртом Волкером и, видимо, что-то связано на этой почве.
Полторак:
– Никакого отношения я к Донецку не имею. Из того, что я знаю, я не знаю про эту информацию.
Пранкер:
– Когда прилетим, он хочет с вами встретиться.
Полторак:
– Ради Бога. Я никогда не слышал, чтобы он (Порошенко. – Ред.) так разговаривал.
Пранкер:
– Я тоже в шоке, честно говоря. Можем только гадать, о чем шел их разговор (с Волкером. – Ред.). Видимо, американцы попросили принять решение относительно вашей персоны.
Полторак:
– Хорошо.
Пранкер:
– Президент опять просит связать с вами.
Полторак:
– Товарищ президент, я вас слушаю.
Пранкер:
– Может, ты жопу оторвешь и поедешь в Донецк, а не в Винницу?
Полторак:
– Я не знаю, о чем вы говорите.
Пранкер:
– Идите на …!
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