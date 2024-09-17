Уберите впечатлительных от экранов: ВДВ показали трупы ВСУ под Курском

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Трупы украинских солдат, брошенное НАТОвское оружие – такие кадры с бывших позиций ВСУ в Курской области обнародовали бойцы 56-го гвардейского десантно-штурмового полка ВДВ.

Десантникам удалось продвинуться в районе населенного пункта Коренево, очистив в результате тяжёлых боёв несколько лесополос, в которых враг уже успел хорошо закрепиться, рассказал «ПолитНавигатору» Андрей Родионов, координатор движения «Русско-славянское объединение и возрождение» (РУСОВ), чьи представители участвуют в СВО.

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«По этим роликам видно, что там действительно хорошо раздолбали хохлячьи позиции. Там довольно длинные лесополосы. Украинцы успели хорошо укрепиться, но их оттуда выбили. И артой, и непосредственно штурмом. На кадрах – убитые вояки украинские, которые не успели убежать. Кроме этого, сожженная техника. И оружие в окопах – это все западное снабжение. И разные там бинты, медицинские всякие препараты, все это тоже западного производства. Вся Европа их снабжает всем, чем только можно, всяким дерьмом, которое выкинуть там жалко, все им отдают», – пояснил Родионов.

По его словам, помощь бойцам подразделения можно оказать, переведя средства на карту Сбербанка: 5336 6902 0283 1097