«Уберите журналистов!» – Байден и Зеленский быстро подбили итоги саммита НАТО

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Президенты США и Украины дали пресс-конференцию по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.

Фактически встреча с журналистами ограничилась общими фразами с давно уже озвученными итогами саммита, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, что Джо Байден сидел, вальяжно закинув ногу на ногу, тогда как Владимир Зеленский скрючился в кресле в напряжённой позе.

«Я думаю, что вопрос членства в НАТО – это вопрос следующих шагов, вопрос нескольких месяцев – вопрос получения приглашения. Тяжело поверить – 500 дней. Я могу только представить, насколько вы уже уставшие и раздражённые, но я обещаю вам, США делают всё, что возможно для того, чтобы помощь вам пришла, и оборонный сектор постоянно над этим работает. Мы общаемся с другими работниками оборонного сектора по всему миру, говорим: давайте им поможем!», – рассказал Байден.

В ответ Зеленский рассыпался в благодарностях за гарантии безопасности, обещанные на саммите.

«У нас есть и совет (Украина-НАТО – ред.), я думаю, что это большой успех, и гарантии по безопасности, мы начали об этом говорить в Киеве, как вы сказали. И теперь мы видим, что у вас была прекрасная идея, касательно Большой семёрки, и я знаю также, что есть страны, которые могут присоединяться к решениям Большой семёрки, я думаю, что это очень поможет, это очень конкретные решения. Спасибо вам», – лебезил перед американским президентом Зеленский. Однако СМИ показались эти ответы недостаточными: «Кто-то должен выгнать прессу», – пошутил Байден.

Журналисты наперебой стали задавать вопросы, какие у Зеленского впечатления от саммита НАТО.

«Довольны ли вы, что вы получите от НАТО? Вы вчера были таким раздражённым, таким опечаленным», – спрашивали сотрудники СМИ.

«Всем спасибо, спасибо. На саммите мы получили от наших лидеров гарантии по безопасности, это удача саммита, это лично моё мнение», – отбрехивался Зеленский.

«Президент Зеленский, как быстро после войны вы бы хотели присоединиться к НАТО?», – настаивали журналисты.

В ответ прозвучало только «большое спасибо», после чего конференция была остановлена. Примечательно, что практически во всех трансляциях данной встречи этот кусок был вырезан.