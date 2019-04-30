Убийц Бузины лишили жизни сразу после преступления – киевский адвокат

30.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Убийство украинского писателя Олеся Бузины расследовано, однако подозреваемыми по делу проходят якобы непричастные люди.

Об этом в своем видеоблоге заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, убийство Бузины расследовали. Я уже неоднократно говорила, что реальные убийцы Бузины были сразу же убиты. А те, кого судят, отношения к этому не имеют», – утверждает юрист.

Также она вспомнила о гибели украинского музыканта Кузьмы Скрябина, отметив, что в данном случае артист погиб в ДТП, и кроме этого, ничего криминального в его деле не было.

«Что касается Кузьмы, то он погиб в ДТП, я разбиралась с этим делом, никто его не убивал», – добавила адвокат.