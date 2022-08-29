Убийца Дугиной должна быть вывезена в Россию – французская журналистка

Новости Украины

Убийца Дарьи Дугиной Наталья Вовк должна быть выдана правоохранительным органам для судебного процесса. В противном случае, российские спецслужбы получат моральное право захватить ее на территории любой страны пребывания и доставить в Москву, действуя по примеру «Моссада».

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявила его коллега из Франции Елена Кондратьева-Сальгеро, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Участи этой гражданки Украины, которая осуществила это безобразное убийство и бессмысленное убийство, не позавидуешь никаким образом. Я бы никакому, самому пламенному врагу, не пожелала. Поскольку, как вы понимаете, этот человек обреченный, если это вообще человек, для меня это нелюдь. Она действительно обречена, поскольку, кто быстрее ее найдет – ее же собственные спецслужбы, которые будут ее ликвидировать, какие-то одиночные мстители. Я лично желаю этой гражданке участи, – это было бы самое разумное и самое, справделивое, – Эйхмана (нацистский преступник Адольф Эйхман, организатор Холокоста, которого в 1960-м году «Моссад» похитил из Аргентины и вывез в Израль, где тот был казнен, – авт.)… Я целиком и полностью одобряю подобную процедуру, когда нет возможности действовать по-другому. Если «демократические» или считающие себя такими страны побаиваются выдать гражданку, найдись она на чьей бы то ни было территории, я считаю этот метод наиболее справедливым и разумным, придачи именно суду, если ее не найдут быстрее ее собственные спецслужбы, которые ее, как вы понимаете, ликвидируют», – заявила Кондратьева-Сальгеро.