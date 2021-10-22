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22.10.2021 11:51 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Медицина, Политика, Скандал, Украина
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Убийца российских журналистов попалась на подделке документов

Новости УкраиныБывший депутат Верховной рады Украины вместе с сестрой попались на попытке въехать в страну...

Бывший депутат Верховной рады Украины вместе с сестрой попались на попытке въехать в страну с поддельными сертификатами о вакцинации.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным украинских СМИ, речь идет о экс-парламентарии Надежде Савченко, которая была осуждена в России за убийство российских журналистов выдана Украине по обмену, а также ее сестре Вере, которые возвращались из Турции.

Сертификаты с признаками подделки заинтересовали пограничников, которые передали информацию в полицию.

«По факту использования поддельных документов было начато уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Расследование проводят дознаватели полиции Киевщины. Изъятые документы направлены на проведение необходимых экспертиз. В ближайшее время будет принято решение об объявлении подозрения фигуранткам», – говорится в сообщении.

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