Убийца российских журналистов попалась на подделке документов

22.10.2021 11:51 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Бывший депутат Верховной рады Украины вместе с сестрой попались на попытке въехать в страну с поддельными сертификатами о вакцинации.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным украинских СМИ, речь идет о экс-парламентарии Надежде Савченко, которая была осуждена в России за убийство российских журналистов выдана Украине по обмену, а также ее сестре Вере, которые возвращались из Турции.

Сертификаты с признаками подделки заинтересовали пограничников, которые передали информацию в полицию.

«По факту использования поддельных документов было начато уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Расследование проводят дознаватели полиции Киевщины. Изъятые документы направлены на проведение необходимых экспертиз. В ближайшее время будет принято решение об объявлении подозрения фигуранткам», – говорится в сообщении.