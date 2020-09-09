Убийца российских журналистов: Зеленского будут качать майданом

09.09.2020, Киев, Игорь Петров

Оппозиционные политические силы рассчитывали, что президент Украины Владимир Зеленский и его партия не продержаться и года, но эти ожидания не оправдались.

Тем не менее, будут продолжаться попытки устроить Зеленскому Майдан. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила экс-депутат ВР Надежда Савченко, осужденная в РФ за убийство российских журналистов в Донбассе и освобожденная по обмену, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Клоуну» обещали полгода. И что случилось? Уже год Зеленский на месте, все хорошо, «слуги» набираются наглости и говорят, что они – супер, они сделали все, что они сделали, и они еще ого-го , еще покажут. Они еще вообще Украину через колено переломают, землю продадут, и отметятся как суперевропейские соросята, янычары, обученные за границей.

Есть политические силы, которые надеялись сделать Зеленскому майдан за год, но он протянул дольше. Будут ли ему делать майдан в эту осень? Будут. И на следующую осень тоже. И на эту весну тоже, и на следующую весну. Каждый день своей жизни политик живет с мыслью как бы сделать революцию действующей власти и захватить власть самому. Что от этого украинцам? Почему украинцы не дали такого быстрого старта через полгода – уничтожить Зеленского? А кто бы пришел на смену», – сказала Савченко.