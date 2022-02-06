«Убийца «Северного потока-2» оказался «газопроводом курильщика»

Литва и Польша завершили строительства газопровода GIPL (Gas Interconnection Poland–Lithuania), соединяющего две страны. Общая стоимость проекта – около 500 млн евро. Больше 60% финансирования обеспечивала Европейская комиссия. Задекларировано, что GIPL будет запущен в середине 2022 года и уменьшит зависимость Литвы и Польши от российского газа. Эксперты недоумевают, как такое возможно.

«Поскольку финансируется это ЕС, это типичный газопровод курильщика: он строится не от месторождения к потребителям, а от потребителя к потребителю. Литовский участок уже построен, газа нет и в помине. Мечтание Польши: поскольку у нас имеется регазификационный терминал, мы СПГ с молекулами свободы будем поставлять в Литву. Мечты литовцев совершенно идентичны, в Клайпеде имеется регазификационное судно, мы газ с молекулами свободы будем поставлять в Польшу. Замерли, ждем следующего акта пьесы», – сказал на youtube-канале «Геоэнергетика Инфо» эксперт по энергетике Борис Марцинкевич.

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Однако не все так просто. GIPL соединит датско-польский газопровод Baltic Pipe и эстонско-финский газопровод Balticconnector. Европейские СМИ уже назвали Baltic Pipe, проходящий по дну Балтики поверх российских газопроводов, «убийцей «Северного потока-2». Но на поверку «убийца» оказывается безоружным.

Планируется, что Balticconnector подключится к норвежскому газопроводу, по которому сейчас идет газ в Германию. Норвежские месторождения иссякают, поставлять газ одновременно в Германию и Польшу невозможно. Если немецкие объемы будут перенаправлены в Польшу, Берлину придется дополнительно закупать газ в России. И пойдет он по «Северному потоку».

Еще парадоксальней складывается ситуация на Balticconnector. Финляндия и Эстония с радостью согласились его построить, тем более, за счет ЕС. Дело в том, что новый газопровод откроет им доступ к крупнейшему газовому хранилищу в Прибалтике, расположенному в латвийском Инчукалкнсе (объем 2,3 млрд кубометров). Надо ли упоминать, что заполнено оно российским газом. Однако у Эстонии будет возможность отчитаться в Брюсселе о том, что получила независимость от «Газпрома» и поставляет «голубое топливо» теперь из Латвии.