Убийца Стерненко: «Гуф продвигает контуры Кремля в Киеве»

22.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинские националисты грозят заблокировать в Киеве бизнес российского рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом «Гуф».

Об этом в своем блоге заявил праворадикал и убийца Сергей Стерненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Стерненко подчеркнул, что у Гуфа есть свой фирменный магазин одежды в Киеве на улице Пирогова и добавил, что он будет закрыт.

«В нашей столице работает спокойно магазин оккупанта, который ездит на оккупированные территории, и который нарушает наше законодательство. В этом магазине вы, например, можете купить себе одежду с изображением контуров Кремля. И я, конечно, не берусь прогнозировать, но мне сегодня приснился сон, что магазин российского оккупанта Гуфа скоро может взять и закрыться.

Любишь ездить в оккупированные Крым и Донецк – люди тогда сидеть без денег граждан Украины», – заявил Стерненко.

Напомним, то Гуф неоднократно выступал с концертами в Крыму, а на днях посетил Донецк. СБУ за это еще в 2018 году запретила ему въезд на территорию Украины до марта 2021 года. При этом, сам исполнитель в одном из интервью заявил, что посещает полуостров не из патриотических позиций, а потому что за это «платят деньги».